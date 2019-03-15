РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Команде школы №8 Балашихи для детей-инвалидов вручили сертификат на 25 тысяч рублей за победу в общекомандном зачете регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», призовые места в своих номинациях завоевали и три ученика школы, сообщила «РИАМО в Балашихе» директор школы Ольга Бортновская.

Организаторами регионального конкурса выступили министерство образования Подмосковья, ассоциация специалистов по работе с детьми-инвалидами Московской области при поддержке благотворительного фонда «Путевая звезда». В конкурсе приняли участие 48 человек из 30 муниципалитетов. Все они проходили конкурсные испытания в номинациях «Швейное дело», «Столярное дело» и «Слесарное дело».

«Три ученика нашей школы заняли призовые места в своих номинациях. Первое место заняла Рамиля Савельева («Швейное дело»), 2 место получил Кирилл Тетянинец («Столярное дело»), 3 место у Даниила Коржавина («Слесарное дело»). В номинации «Выставка творческих работ» и в общекомандном зачете победила наша школа», – сказала Бортновская.

Она добавила, что за победу в конкурсе команде школы вручили сертификат на 25 тысяч рублей. Победители получили ценные подарки, почетные дипломы и грамоты.

Участники представили творческие работы на выставке. В нынешнем году выставка была посвящена Году театра, где каждая представленная экспозиция не только предлагала ознакомиться с творчеством обучающихся представленного учреждения, но и раскрывала тему выставки. Жюри и гостей мероприятия удивили и восхитили различные техники исполнения, всевозможные материалы, креативный подход и мастерство, как в построении конструкций, так и в исполнении самих работ.

Во время выполнения конкурсантами заданий были организованы мастер-классы «Мыловарение», «Изготовление свечи», «Декоративная роспись по камню», где каждый участник мог не только ознакомиться с выбранной техникой, но и изготовить и забрать с собой сувенир-подарок.