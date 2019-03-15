РИАМО - 15 мар. Весной предупреждающие надписи появятся на 46 нерегулируемых пешеходных переходах в Москве, они напомнят взрослым и детям, как нужно правильно переходить дорогу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Идеи для «Говорящих переходов» придумывали сами жители. Конкурс на лучшую надпись провели в соцсетях осенью прошлого года. Лучшими были признаны «Не перебегайте дорогу», «Играть на дороге опасно», «Не спеши - успеешь». Именно такие надписи появятся по 46 адресам», – говорится в сообщении.

«Говорящие переходы» – это совместный проект ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД), направленный на привлечение внимания пешеходов к собственной безопасности на дороге. Акцию проводят уже в третий раз.

Предупреждающие надписи уже есть перед 49 нерегулируемыми пешеходными переходами, на которых были аварии с участием пешеходов. Они гласят: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Существующие надписи обновят, чтобы они были заметны для пешеходов. Это сделают после того, как установится теплая и сухая погода.