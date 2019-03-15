РИАМО - 15 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в гаражах на улице Корнейчука в столице, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В пятницу в 16:48 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Корнейчука, дом 37А. Происходило возгорание гаражей на площади 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 17:41 возгорание локализовано, а в 17:44 ликвидировано. К сожалению, пострадал один человек, его осматривает наряд скорой помощи», – говорится в сообщении.

На месте возгорания работало семь единиц техники и 23 человека личного состава.