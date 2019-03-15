РИАМО - 15 мар. Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев считает, что необходимо организовать работу медицинских сотрудников в школах, в частности, для этого в Госдуме готовится соответствующий законопроект, сообщается на сайте регионального парламента.

Он принял участие в работе круглого стола в Госдуме на тему «Медицинская помощь в образовательных организациях».

«Круглый стол был посвящен обсуждению вопросов о текущей ситуации в организации медицинской помощи детям в образовательных организациях. Сейчас актуальны вопросы обеспечения безопасного пребывания детей школах, детских садах, необходимости развития здоровьесберегающих технологий, формирования у подрастающего поколения системы ценности здорового человека. Чтобы решить эти задачи и обеспечить образовательные учреждения качественной медицинской помощью, необходимо внести ряд изменений в законодательство», – отметил Голубев.

По его словам, сейчас готовится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях». Прежде всего, изменения должны коснуться межведомственного взаимодействия.

Сегодня есть медицинские кабинеты, медсестры, но нет четких регламентов работы и взаимодействия. Медицинский сотрудник находится в подчинении организаций здравоохранения, а работает в детских садах и школах. Как итог - нельзя точно определить ответственных, график работы медперсонала, решить вопросы материального обеспечения кабинетов. Но самое главное – многие школы в итоге остались без медицинской помощи.

По словам Голубева, в Московской области такой глобальной проблемы нет – медкабинет есть практически в каждом учреждении. Но возникают вопросы по диспансеризации, вакцинации учащихся, по графику работы и техническому оснащению.

«Принятие законопроекта позволит решить эти проблемы, организовать финансирование и формирование материально-технической базы и состава персонала. Сейчас законопроект обсуждается. В предложенной редакции, на мой взгляд, слишком много ответственности за здоровье учеников переходит на учителей. Все-таки это зона работы министерства здравоохранения. Здесь мы солидарны с позицией правительства России», – добавил депутат.

По итогам круглого стола были подготовлены рекомендации к законопроекту. Он будет дорабатываться и, по плану, вновь вернется в Государственную думу на обсуждение в июне 2019 года.