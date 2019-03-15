РИАМО - 15 мар. Наиболее низкобюджетные столичные объекты для найма находятся в пешей доступности от станций метрополитена, самой дешевой для аренды в марте стала однокомнатная квартира в районе станции метро «Речной вокзал», говорится в сообщении пресс-службы «Инком-недвижимость».

«Победителем мартовского рейтинга наиболее доступных предложений на рынке найма квартир в столице стал однокомнатный объект за 20 тысяч рублей, расположенный в 20 минутах ходьбы от станции метро «Речной вокзал». Общая площадь жилья – 36 квадратных метров, габариты кухни – 6 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Квартира в хорошем состоянии с обстановкой и бытовой техникой, на полу линолеум и качественная паркетная доска, санузел облицован плиткой. Жилплощадь находится на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Ляпидевского, в районе с развитой инфраструктурой.

На втором месте рейтинга оказалась однокомнатная квартира со ставкой 22 тысячи рублей, требующая ремонта. В наличии бытовая техника и минимум мебели. Квартира находится в 7 минутах от станции метро «Отрадное».

«Строчкой ниже – вариант найма по цене 25 тысяч рублей, предложение строго для семейной пары. Просторное однокомнатное жилье (общая площадь – 41 квадратный метр, кухня – 9 квадратных метров) находится на пятом этаже 14-этажного дома на улице Адмирала Лазарева в 5 минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова». Квартира ухоженная, обустроена качественной мебелью и бытовой техникой, есть выделенная линия интернета. Окна выходят во двор», — добавляется в материале.

Далее в рейтинге идет однокомнатная квартира, которую можно снять за 26 тысяч рублей. Она находится на третьем этаже «хрущевки» на Амурской улице в 20 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская». В наличии необходимая мебель и бытовая техника, установлена металлическая дверь.

Топ-5 замыкает однокомнатная квартира за 27 тысяч рублей площадью 40 квадратных метров с кухней в 10 «квадратов». Квартира после качественного ремонта, укомплектована новой мебелью и бытовой техникой, находится на девятом этаже панельной девятиэтажки на улице Академика Семенова, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Бунинская аллея». За отдельную плату – 3,7 тысячи рублей в месяц – можно арендовать машино-место.