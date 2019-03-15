РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Юные гроссмейстеры из Подольска одержали победу в областном этапе открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных учреждений, теперь они будут представлять Московскую область в финале, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В доме отдыха «Покровское» Одинцовского городского округа завершился областной этап открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных учреждений, который проходил с 8 по 15 марта.

«Представлявшая городской округ Подольск команда МОУ «Лицей №26» одержала победу в очередном этапе соревнований. Ребята будут представлять Московскую область в финале, который пройдет с 1 по 11 июня 2019 года в Сочи», – говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие 10 команд общеобразовательных учреждений Московской области. В команде было три юноши и одна девушка.