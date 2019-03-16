РИАМО - 16 мар. В городе Пересвет Сергиево-Посадского района в субботу пройдет лыжная гонка в честь олимпийского чемпиона Александра Легкова, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Это традиционное спортивно-массовое мероприятие в Подмосковье: впервые гонка в честь выдающегося спортсмена состоялась в 2015 году на той же локации. С тех пор она объединяет лыжников многих регионов.

«Гонки пройдут на дистанциях от 3 до 30 километров в пяти возрастных категориях. В гонки примут участие 1,5 тысячи человек. Бесплатная регистрация продлится до 12 марта на сайте Живуспортом.рф. Там же можно найти расписание и стартовые протоколы», – отмечается в сообщении.

Всем, кто выйдет на старт в день соревнований необходимо иметь паспорт, справку о допуске к занятиям физической культурой и оригинальный полис страховки.