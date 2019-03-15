РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 мар. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в пятницу провела в Красногорске областное родительское собрание, посвященное защите детей и подростков от травм и несчастных случаев, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Мы проводим подобные собрания в разных масштабах, собирается от 30 до 300 человек. Мы говорим с родителями о безопасности детей, обсуждаем с ними, как общаться с подростками в их трудный период. Говорим о том, как сохранить жизнь малышей, которые часто страдают или гибнут по разным причинам, в основном, по недосмотру взрослых. Во всем плохом, что случается с детишками, есть большая вина взрослых», – сказала Мишонова.

Она добавила, что с прошлого года проводит встречи с родителями в подобном формате, и они пользуются большим спросом. По словам детского омбудсмена, родители благодарят ее после собраний, а в соцсетях просят провести такие встречи в их муниципалитете.

«Мы учим родителей оказывать первую помощь ребенку в бытовых условиях, если он подавился, обжегся, отравился. Рассказываем, что нужно делать до приезда скорой, а чего категорически делать нельзя», – добавила Мишонова.

Она отметила, что детей нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время. По словам Мишоновой, многие трагедии с малышами происходят, когда мама ненадолго отлучилась, чтобы помешать суп или ответить на телефонный звонок.

«Чем больше родители будут задумываться о безопасности своих детей, тем меньше неприятностей с ними будет случаться», – заключила Мишонова.