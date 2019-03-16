РИАМО - 16 мар. В евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла в субботу состоится большой праздничный гала-концерт «День святого Патрика», говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

«В канун главного ирландского праздника, Дня святого Патрика, фонд «Бельканто» представит большой праздничный гала-концерт с волынками, барабанами и органом в старейшем лютеранском соборе Москвы. Начало концерта: 15:00», – говорится в сообщении.

В концерте прозвучит традиционная ирландская и шотландская музыка в исполнении лауреатов международных конкурсов оркестра волынщиков City Pipes, Евгения Лапекина (большая шотландская волынка) и Ивана Ипатова (орган).

День Святого Патрика – одного из самых почитаемых Святых, празднуется не только на родине проповедника Патрика, но и далеко за ее пределами. Парадные шествия экстравагантно одетых людей в зеленой одежде, изумрудный трилистник, духовые оркестры и волынки – стали негласным символом праздника.