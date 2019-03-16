РИАМО - 16 мар. В рамках фестиваля «Крымская весна» в московском парке «Зарядье» в субботу открывается выставка полотен с пейзажами Крыма.

На экспозиции вниманию посетителей представят картины из разных музеев. К примеру, гости выставки смогут увидеть работу Василия Журавлева «Слет планеристов в Коктебеле», творение Ивана Айвазовского «Шпиль у Крымских берегов» и другие произведения различных художников.

Для удобства посетителей выставки разработали специальное приложение. При использовании программы гостям экспозиции не понадобится экскурсовод. В приложении доступен интерактивный гид по выставке. С помощью него можно будет узнать историю создания или малоизвестные факты о том или ином произведении.

Фестиваль «Крымская весна» пройдет на 13 московских площадках с 16 по 18 марта. Посетителей ждет широкий выбор крымских продуктов и разнообразные блюда, приготовленные по традиционным для этого региона рецептам. В культурной программе – выставки, концерты, литературные вечера, интерактивные театрализованные представления, народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы.