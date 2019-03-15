РИАМО - 15 мар. Минмособлимущество проверит целевое использование и сохранность более 1 тысячи объектов, закрепленных за учреждениями здравоохранения Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В 2019 год Минмособлимущество планирует обследовать более 1 тысячи объектов капитального строительства, закрепленных за 112 учреждениями здравоохранения Московской области, на предмет целевого использования и сохранности областного имущества», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Управление контроля за использованием имущества Минмособлимущества систематически проводит проверки использования и сохранности имущества, находящегося в собственности Московской области и закрепленного за учреждениями здравоохранения, образования и социальной сферы.

Пользователи государственного имущества, допускающие нарушения, несут ответственность в соответствии с КоАП. Нарушением считается использование имущества без надлежаще оформленных документов, утрата, порча объектов, а также несвоевременное предоставление информации для внесения сведений в реестр областной собственности.

За 2018 год проведено 109 проверок, в результате которых было обследовано 1257 объектов. По результатам контрольных мероприятий вынесено 99 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 334 тысячи рублей, а также выдано 124 предписания.

За два месяца 2019 года проведены восемь проверок, в результате которых обследовано более 130 объектов здравоохранения.