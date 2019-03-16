РИАМО - 16 мар. В столичном парке «Сокольники» в субботу пройдут парад и концерт святого Патрика, праздник начнется в 12:00, сообщается на сайте фестиваля ирландской культуры Irish Week.

Фестиваль ирландской культуры пройдет в Москве по 24 марта. В его рамках будут организованы 12-й ирландский кинофестиваль, 27-й парад святого Патрика, восьмичасовой фестиваль «День и ночь святого Патрика» и другие мероприятия.

«Уже 26 лет День святого Патрика отмечают веселым карнавалом на улицах, в парках и на бульварах столицы. Тысячи людей, вне зависимости от возраста и национальности, надевают яркие костюмы, зеленые шляпы, разрисовывают лица в цвета Ирландии – зеленый – цвет весны – и пускаются в невероятное театрализованное шествие. Возглавляет парад сам святой Патрик вместе с ирландскими и российскими музыкантами и артистами, благодаря которым он превращается в яркий дублинский карнавал», — говорится в сообщении.

Каждый год в параде святого Патрика принимают участие более 15 тысяч человек.

В этом году парад и концерт святого Патрика пройдут в «Сокольниках» 16 марта. Праздник начнется в 12:00. Посетителей призвали надеть на праздник что-нибудь зеленое.