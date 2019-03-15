РИАМО - 15 мар. Отборочный тур чемпионата «Открой рот» по чтению вслух на русском языке пройдет в подмосковном Воскресенске 20 марта в 15:00 в Центральной районной библиотеке, участникам предстоит без подготовки зачитать вслух текст, выбранный членами жюри, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«Будет оцениваться техника чтения и артистизм. Победители получают в подарок приз – книгу издательства Ad Marginem – и проходят в следующий тур», — говорится в сообщении.

Принять участие может любой желающий, достигший возраста 18 лет, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Адрес проведения отборочного тура в Воскресенске: улица Пионерская, дом 7, телефон: 442-34-29.

Чемпионат «Открой рот» проводится с 2011 года. За восемь лет он прошел путь от маленьких «литературных посиделок» до соревнования международного масштаба. Сегодня площадки конкурса находятся в Париже, Лондоне, Страсбурге и более чем в 200 городах России.