РИАМО - 15 мар. Фестиваль национальных видов спорта «Русский мир - 2019» в 2019 году будет посвящен Дню России, он традиционно пройдет у стен Троице-Сергиевой лавры, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В министерстве физической культуры и спорта Московской области 13 марта состоялось первое заседание попечительского совета фестиваля национальных видов спорта «Русский мир-2019».

«Итогом первого заседания попечительского совета фестиваля стало присоединение к проекту ряда новых участников. В частности, в фестивале этого года примут участие сеть бойцовских клубов «Шатун» и Федерация современного мечевого боя. К «Русскому миру» также присоединились Российский фольклорный союз и один самых ярких фолк-коллективов «Ярилов зной», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что «Русский мир» станет еще зрелищнее и интереснее.

«Спортивная составляющая фестиваля расширяется, добавляются новые виды соревнований, развлечений. В этом году мы решили посвятить событие сразу двум важным для нашей страны датам – Дню России и дню рождения святого Александра Невского», — добавил Терюшков.

Он отметил, что о важности официального государственного праздника Российской Федерации говорить не приходится.

«Что же касается другой даты, то еще пару лет назад патриарх Московский и (всея – ред.) Руси Кирилл предложил учредить 12 июня дополнительный церковный праздник – день рождения святого Александра Невского. В частности, было сказано, что общество может и должно закладывать основы русского мира – великого многонационального мира. На мой взгляд, проведение «Русского мира - 2019» идеально укладывается в заданную Русской православной церковью концепцию», — подчеркнул Терюшков.

«Русский мир» - фестиваль национальных видов спорта народов России и стран Евразии. В 2018 году фестиваль был включен в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу, его участниками стали более 5 тысяч гостей.