РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» под Подольском открылась выставка фотографий, рассказывающих об истории усадеб графов Шереметевых, сообщается в группе «Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» в соцсети «ВКонтакте».

«В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» 15 марта открылась выставка «Шереметевские усадьбы». История в фотографиях из собрания музея-усадьбы «Останкино». Фотографии предоставил Московский музей-усадьба «Останкино». За черно-белыми изображениями – лица, предметы, события, ставшие свидетелями эпохи. Выставка открыта до 12 мая 2019 года», – говорится в сообщении.

Поместья графов Шереметевых постигла разная судьба – какие-то стали музеями, какие-то исчезли с лица земли. Но остались фотографии и архивы, которые позволяют узнать об усадебной жизни семьи Шереметевых с 60-х годов XIX до начала XX века.