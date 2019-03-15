РИАМО - 15 мар. К концу 2019 года в рамках поддержки предпринимательства во всех муниципальных образованиях Московской области создадут офисы «Мой бизнес», первые десять пилотных офисов запустят к июню, сообщил в пятницу министр инвестиций и инноваций Подмосковья Михаил Ан.
Двухдневный семинар на тему «Современные принципы эффективного управления» для членов правительства региона, областных депутатов и глав муниципалитетов проходит в корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье.
Он добавил, что к июню в тестовом режиме запустят десять пилотных офисов «Мой бизнес».
«Наша задача - сделать связку между командой муниципалитета, МФЦ для бизнеса, которые развернуты в муниципалитетах, и представителями ТПП (торгово-промышленных палат), которые объединяют бизнес на территориях», - добавил Ан.
По его словам, офисы «Мой бизнес» будут способствовать решению наиболее сложных проблем предпринимателей в ежедневном режиме.
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