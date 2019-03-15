РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. В Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в Балашихе обсудили вопросы дальнейшего развития вооружения, военной и специальной техники в ходе научно-технического совета, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие представители правительства России, научно-исследовательских организаций в сфере обороны и безопасности, руководители промышленных предприятий и другие.

«Сегодня (15 марта - ред.) мы проводим научно-технический совет Росгвардии. Здесь присутствуют представители 77 промышленных предприятий, научных организаций и представители органов государственной власти. Задача этого научного совета – определить дальнейший вектор развития вооружения и военной и специальной техники, и обсудить те проблемы и вопросы, которые у нас возникли в прошедшем году (2018 году – ред.)», – сказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Он добавил, что Росгвардия заключила контракты на поставку военной и специальной техники: бронированных автомобилей «Патруль», специальных бронированных машин ВПК с усиленной противоминной защитой, многоцелевых автовездеходов «Чаборз М-3», модернизированной командно-штабной машины высокой проходимости и других моделей.

В ходе научно-технического совета его участники обсудили перспективы развития автомобильной и инженерной техники, подвели итоги работы за 2018 год и определили задачи на 2019 год. Также на мероприятии продемонстрировали образцы новейшей техники и вооружения Росгвардии.

Отдельная дивизия Оперативного назначения имени Дзержинского войск Росгвардии образована в 1924 году. Среди ее задач – борьба с терроризмом, охрана государственных объектов, обеспечение порядка в Москве и Московской области. 2019 год в дивизии имени Дзержинского объявлен Годом воспитательной работы. Основные усилия планируют направить на поддержание правопорядка и воинской дисциплины.