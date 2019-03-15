РИАМО - 15 мар. Врач Василий Шуров, который лечил певицу Юлию Началову полгода назад, отметил, что красной волчанки у нее не было, а развитие болезни за столь короткий срок маловероятно, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее некоторые СМИ опубликовали неофициальную версию о состоянии певицы. Оно якобы ухудшилось от красной волчанки, которую пытались лечить доктора в США с помощью гормональной терапии, чем подорвали иммунитет Началовой.

«Откуда это информация? Системная красная волчанка - аутоиммунное тяжелое заболевание. На тот момент, когда мы обследовали Началову - полгода назад, никакой красной волчанки у нее не было», - сказал Шуров.

Он уточнил, что симптомов данной болезни у певицы не было. Врач добавил, что исключать развитие болезни за полгода, конечно, полностью нельзя, но тогда эта ситуация выглядит странной.

По его словам, Началова ездила лечиться в Америку, но не от волчанки, а от подагры.

«Те врачи ее только обезболивали, считайте, не было никакого квалифицированного лечения. В итоге запустили болезнь», - отметил специалист.

Он также опроверг информацию о том, что певица применяла гормональную терапию, которая ослабила ее иммунитет. Врач отметил, что Началова применяла гормоны всего один раз «внутривенно лишь на пике воспаления тофусов подагры».

Началова была госпитализирована 8 марта с высокой температурой и скачком уровня сахара в крови в одну из клиник Москвы. Чуть позже 38-летнюю исполнительницу перевели из больницы на западе Москвы в реанимацию клиники, которая находится в Северо-Западном округе, поскольку для дальнейшего лечения необходимы специалисты по эндокринологии.

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Она также является ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».