РИАМО - 15 мар. Компания «Аэроэкспресс» и международная платежная система UnionPay запустили совместную акцию, теперь владельцы данных карт смогут покупать билеты до аэропортов столицы и обратно всего за 1 рубль, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В рамках акции стоимость поездки в аэроэкспрессах для держателей карт UnionPay составит всего 1 рубль при условии бесконтактной оплаты на турникетах компании. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить банковскую карту UnionPay, поддерживающую технологию QuickPass, к считывателю турникета при выходе с платформы «Аэроэкспресс» в аэропортах», - говорится в сообщении.

При таком способе оплаты сумма в 1 рубль спишется автоматически.

«Аэроэкспресс» и UnionPay проводили партнерскую акцию в прошлом году. Тогда специальным предложением воспользовались порядка 6 тысяч человек. Большинство участников оказались пассажирами аэроэкспрессов, курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево».

«Новая акция стартовала 15 марта 2019 года. Предложение действует на проезд в вагонах стандартного класса на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс», - говорится в сообщении.

Подробнее об условиях специального предложения можно узнать на сайте www.aeroexpress.ru в разделе «Акции и спецпредложения».