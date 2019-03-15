РИАМО - 15 мар. Порядка 20 тысяч человек обратились в Контактный центр Московского метрополитена по вопросам трудоустройства, число обращений выросло в два раза с момента начала работы центра в октябре, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичной подземки.

«Количество обращений в Контактный центр Московского метрополитена выросло в два раза с момента его открытия. Ежедневно операторы принимают свыше 300 обращений с просьбой предоставить актуальную информацию о вакансиях метро. Только с начала года операторы проконсультировали почти 10 тысяч человек, общее число обращений близится к 20 тысячам», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Контактный центр метро работает с октября 2018 года.

«За это время его популярность существенно выросла – в среднем за неделю операторы обрабатывают около 1,2 тысячи обращений. Это более чем в два раза превышает количество звонков в первый месяц его работы», - добавил собеседник агентства.

По его словам, только более 30% обратившихся в центр за последние два месяца хотели бы стать машинистами электропоезда, около 25% - стать кассирами. Порядка 10% привлекают профессии инспектора службы безопасности или дежурной по станции.

Контактный центр был открыт, чтобы снять часть нагрузки со специалистов центра подбора персонала на станции «Выставочная». Здесь операторы по телефону могут предоставить желающим всю необходимую информацию по вакансиям, рассказать об уровне заработной платы, социальных гарантиях, необходимом опыте работы и уровне квалификации.