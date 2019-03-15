РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита проверил ход строительства школы в ЖК «Центр-2» микрорайона Железнодорожный Балашихи, готовность объекта составляет 90 %, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов осмотрел учебные помещения, спортивный и актовый залы будущего учреждения образования и провел рабочее совещание на объекте.

«Эта долгожданная школа для жителей ЖК «Центр-2», которая позволит разгрузить школы №№14 и 15, расположенные в микрорайоне Железнодорожный. В целом, готовность объекта высокая и составляет 90 %», – сказал Ефимов.

Он добавил, что строители заканчивают работы по монтажу вентилируемого фасада, электроснабжения и вентиляции. Также они занимаются сборкой школьной мебели, устраняют выявленные недоделки по покраске стен.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №14 Наталья Ковальчук рассказала, что прием детей в новую школу, рассчитанную на 792 места, начнется после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации учреждения, как юридического лица.

«Мы уже получаем запросы на запись детей в первые и старшие классы. Одновременно с формированием списка учащихся идет подбор педагогов и технического персонала. Общая площадь двух корпусов здания составляет 17,9 тысяч квадратных метров и главное на сегодня – это завершение всех отделочных работ, монтаж оборудования и расстановка мебели», – пояснила Ковальчук.

По итогам мероприятия Ефимов предложил следующий контрольный визит в школу запланировать на апрель.

«Объект важный и должен быть открыт в сентябре», – отметил Ефимов.