РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. Стоматологи подмосковной Балашихи рассказали студентам техникума Балашихи, как правильно ухаживать за полостью рта, а также о полезных и вредных продуктах для зубов, сообщила «РИАМО в Балашихе» исполнительный директор ассоциации, член совета стоматологической ассоциации России, челюстно-лицевой хирург МОНИКИ Ирина Кряжинова.

Акция прошла на 45 площадках в разных городах Подмосковья ко всемирному Дню стоматологического здоровья. Мероприятие прошло по инициативе Московской областной ассоциации стоматологов и челюстно-лицевых хирургов при поддержке Минздрава РФ и Минздрава Подмосковья. Главная цель акции – рассказать населению о важности соблюдения правил гигиены полости рта с целью сохранения стоматологического здоровья. Мероприятие, которое проходит в Балашихе в четвертый раз, посетило более 100 человек.

«Студенты Балашихинского техникума сегодня (15 марта – ред.) участвовали в профилактической акции ко всемирному Дню стоматологического здоровья под девизом «Позаботься о здоровье рта – доверься стоматологу». Специалисты стоматологической поликлиники №1 Балашихи в интерактивной форме рассказали ребятам, как правильно чистить зубы. Также они рассказали о полезных и вредных для зубов продуктах, а также о важности соблюдения гигиены рта», – сказала Кряжинова.

Она добавила, что, учитывая возраст учащихся от 15 до 20 лет, данное мероприятие решили провести в виде игры «Что? Где? Когда?», где ребятам задавали специальные вопросы о влиянии курения на здоровье зубов, опасности пирсинга на губах и языке, пользе и вреде отбеливающих паст. Кряжинова отметила, что ребята хорошо справились с заданием.

Главный врач стоматологической поликлиники №1 Балашихи Анна Сайфутдинова сказала, что ребятам на искусственных моделях челюстей с щетками разъяснили о трех шагах к здоровой улыбке: необходимости 2 раза в год посещать стоматолога, чистить зубы 2 раза в день, использовании для чистки зубов пасты, щетки, флосса и ополаскивателя для полости рта.

«В техникуме учатся ребята от 15 до 20 лет и конечно в таком возрасте необходимо четко знать и понимать, что можно сделать самим для себя для того, чтобы быть здоровым», – отметила Сайфутдинова.

Все учащиеся техникума получили стоматологические подарки от компании R.O.C.S.А. Мероприятие завершилось флешмобом.

Ежегодно в России 20 марта отмечается всероссийский День стоматологического здоровья, который ставит своей задачей распространение информации о влиянии здоровья полости рта на общее физическое здоровье.