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  2. Травля в школе: как защитить ребенка от буллинга
Шпаргалки

Травля в школе: как защитить ребенка от буллинга

Как понять, что ребенка травят в школе, и к кому обращаться родителям, выясняла обозреватель РИАМО.
©  pixabay.com
1

Признаки травли

© РИА Новости, Алексей Куденко

Настроение ребенка – барометр его самочувствия. Если у школьника вдруг на пустом месте упал эмоциональный фон, ухудшилась память и снизилась концентрация, стоит узнать, не обижают ли его одноклассники, советует психолог, ведущий тренинги для родителей и подростков Елена Турлина.

«Ребенок, которого травят в школе, страдает рассеянностью и забывчивостью. Часто теряет интерес к увлечению или хобби, начинает врать. Помимо плохих оценок может приносить домой ссадины и синяки», – отмечает эксперт.

Специалист Центра социальной психологии «Древо Жизни» Марина Барышева советует бить тревогу при следующих признаках:

- внезапные отказы посещать школу, потеря интереса к учебе;

- нежелание посещать вместе с классом мероприятия, выпускные, дни рождения и пр.;

- замкнутость, подавленность, плохое настроение, «беспричинные» слезы 

- смена поведения, например, стремление к одиночеству, ранее ребенку не свойственное;

- возвращение домой в испорченной одежде, с синяками, замалчивание истинного положения дел;

- отсутствие постоянных друзей. 

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2

Почему ребенок скрывает

© flickr.com,sharyn morrow

Как отмечает Екатерина Турлина, дети часто замалчивают истинную причину ссадин и синяков потому, что боятся родителей, их критики и непонимания.

Взрослые же, не понимая причин резкого снижения успеваемости ребенка, его рассеянности и забывчивости, действительно начинают его критиковать.

«Недостаточный уровень доверия к родителям подталкивает ребенка еще больше замыкаться в себе. Чаще всего дети ищут причину в себе и считают, что насмешки их обидчиков справедливы. Эти неверные убеждения мешают им быть искренними с родителями», – объясняет психолог.

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3

К кому обращаться

©  pixabay.com

Вопрос необходимо решать в рамках участников конфликта с подключением только психолога, родителей и классного руководителя, советуют эксперты.

Вначале нужно обратиться к школьному психологу, чтобы он выявил зачинщиков, рекомендует психолог Марина Барышева. 

Далее нужно провести беседу как с самим организатором травли, так и с его родителями. Необходимо подключить классного руководителя. 

А вот на родительское собрание психолог не советует выносить эту тему. 

Как отмечает Екатерина Турлина, громкий скандал с участием завуча и родителей других учеников может обернуться для ребенка стрессом.

«Ребенка могут продолжать обижать, только в еще более искусно и скрытно, чтобы никто не знал», - предупреждает психолог.

Барышева также рекомендует обратиться к клиническому психологу в своем городе. По ее словам, только психолог сможет определить, какого уровня насилие регулярно переживает ребенок, и по какой причине он оказался в роли жертвы.

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4

Перевести в другую школу

© РИА Новости, Владимир Федоренко

Единственный надежный способ прекратить травлю – это перевести ребенка в другую школу, уверена Турлина. 

«Ситуацию, в которой оказался ребенок, зачастую невозможно исправить ни родителям, ни педагогам. Это патовая ситуация», – отмечает психолог.

Если перевести ребенка в другое учебное заведение не представляется возможным, эксперт советует держать руку на пульсе и регулярно общаться со специалистами. 

«Главное – не замыкаться в этой проблеме со школой. Привлекайте сторонние ресурсы – от психолога до социальных служб или полиции, если того требует ситуация», – призывает специалист.

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5

Если история повторяется

©  pixabay.com

Психологи предупреждают, что с переводом ребенка в другую школу проблема может остаться. 

По словам Екатерины Турлиной, существует масса историй, когда ребенка переводили из школы в школу, и в каждом новом учебном заведении ситуация повторялась. 

В этом случае проблему нужно искать в самом ребенке и его родителях.

«Ребенок – это «диагноз семьи». В данном случае с большой долей вероятности можно предположить, что кто-то из членов семьи практикует поведение жертвы, которое ребенок перенял у взрослого», – говорит Марина Барышева. 

У родителей, которые сами практикуют поведение жертвы, не получится справиться с вопросом травли самостоятельно. Такой семье необходимо пройти курс поведенческой психотерапии, советует психолог.

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Помощь психологов

©  pixabay.com

Если ребенок подвергается буллингу в школе, но решить этот вопрос силами родителей и учителей не получается, можно обратиться в специализированные психологические службы. 

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122   Московская служба психологической помощи населению: 8 499 173-09-09 

Психологический центр поддержки детей и их родителей «Точка»: 8 929 639 30 61

Как получить бесплатную психологическую помощь в Московском регионе>>

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Ксения Стеценко
РодителиШколы
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