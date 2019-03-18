Травля в школе: как защитить ребенка от буллинга

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Как отмечает Екатерина Турлина, дети часто замалчивают истинную причину ссадин и синяков потому, что боятся родителей, их критики и непонимания.

Взрослые же, не понимая причин резкого снижения успеваемости ребенка, его рассеянности и забывчивости, действительно начинают его критиковать.

«Недостаточный уровень доверия к родителям подталкивает ребенка еще больше замыкаться в себе. Чаще всего дети ищут причину в себе и считают, что насмешки их обидчиков справедливы. Эти неверные убеждения мешают им быть искренними с родителями», – объясняет психолог.

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