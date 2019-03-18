Травля в школе: как защитить ребенка от буллинга

Признаки травли
Настроение ребенка – барометр его самочувствия. Если у школьника вдруг на пустом месте упал эмоциональный фон, ухудшилась память и снизилась концентрация, стоит узнать, не обижают ли его одноклассники, советует психолог, ведущий тренинги для родителей и подростков Елена Турлина.
Специалист Центра социальной психологии «Древо Жизни» Марина Барышева советует бить тревогу при следующих признаках:
- внезапные отказы посещать школу, потеря интереса к учебе;
- нежелание посещать вместе с классом мероприятия, выпускные, дни рождения и пр.;
- замкнутость, подавленность, плохое настроение, «беспричинные» слезы
- смена поведения, например, стремление к одиночеству, ранее ребенку не свойственное;
- возвращение домой в испорченной одежде, с синяками, замалчивание истинного положения дел;
- отсутствие постоянных друзей.
Почему ребенок скрывает
Как отмечает Екатерина Турлина, дети часто замалчивают истинную причину ссадин и синяков потому, что боятся родителей, их критики и непонимания.
Взрослые же, не понимая причин резкого снижения успеваемости ребенка, его рассеянности и забывчивости, действительно начинают его критиковать.
«Недостаточный уровень доверия к родителям подталкивает ребенка еще больше замыкаться в себе. Чаще всего дети ищут причину в себе и считают, что насмешки их обидчиков справедливы. Эти неверные убеждения мешают им быть искренними с родителями», – объясняет психолог.
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К кому обращаться
Вопрос необходимо решать в рамках участников конфликта с подключением только психолога, родителей и классного руководителя, советуют эксперты.
Вначале нужно обратиться к школьному психологу, чтобы он выявил зачинщиков, рекомендует психолог Марина Барышева.
Далее нужно провести беседу как с самим организатором травли, так и с его родителями. Необходимо подключить классного руководителя.
А вот на родительское собрание психолог не советует выносить эту тему.
Как отмечает Екатерина Турлина, громкий скандал с участием завуча и родителей других учеников может обернуться для ребенка стрессом.
Барышева также рекомендует обратиться к клиническому психологу в своем городе. По ее словам, только психолог сможет определить, какого уровня насилие регулярно переживает ребенок, и по какой причине он оказался в роли жертвы.
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Перевести в другую школу
Единственный надежный способ прекратить травлю – это перевести ребенка в другую школу, уверена Турлина.
Если перевести ребенка в другое учебное заведение не представляется возможным, эксперт советует держать руку на пульсе и регулярно общаться со специалистами.
«Главное – не замыкаться в этой проблеме со школой. Привлекайте сторонние ресурсы – от психолога до социальных служб или полиции, если того требует ситуация», – призывает специалист.
Если история повторяется
Психологи предупреждают, что с переводом ребенка в другую школу проблема может остаться.
По словам Екатерины Турлиной, существует масса историй, когда ребенка переводили из школы в школу, и в каждом новом учебном заведении ситуация повторялась.
В этом случае проблему нужно искать в самом ребенке и его родителях.
У родителей, которые сами практикуют поведение жертвы, не получится справиться с вопросом травли самостоятельно. Такой семье необходимо пройти курс поведенческой психотерапии, советует психолог.
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Помощь психологов
Если ребенок подвергается буллингу в школе, но решить этот вопрос силами родителей и учителей не получается, можно обратиться в специализированные психологические службы.
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122 Московская служба психологической помощи населению: 8 499 173-09-09
Психологический центр поддержки детей и их родителей «Точка»: 8 929 639 30 61
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