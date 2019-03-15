РИАМО - 15 мар. Московский фестиваль «Крымская весна» вошел топ-5 лучших тематических мероприятий на предстоящие мартовские выходные, рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности событий мартовских выходных, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В топ-5 в мартовские выходные вошли фестиваль «Крымская весна» в Москве, высокогорный карнавал BoogelWoogel в Красной Поляне, фестиваль анимационного кино в Суздале, фестиваль народной рыбалки в Томской области и фестиваль скорости «Байкальская миля» в Бурятии», – говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и популярности событий мартовских выходных-2019.

C 16 по 18 марта в Москве впервые пройдет фестиваль «Крымская весна», посвященный вхождению Крыма в состав России. На 13 площадках в центре и округах, а также в парке «Зарядье», парке Горького и в «Сокольниках» гостей ждет разнообразная культурная программа со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями.

Жители и гости столицы также смогут попробовать угощения крымского полуострова: рыбу, морепродукты, мед, чаи, сухофрукты, плов, шурпу, лагман, янтык, шашлык и мидии. В дни «Крымской весны» угощаться крымскими блюдами можно будет не только на площадках, но и в московских ресторанах: 300 популярных заведений решили поддержать фестиваль и включить в свое меню знаменитые блюда солнечного полуострова.