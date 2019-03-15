РИАМО - 15 мар. Один человек пострадал во время возгорания в гаражном комплексе на улице Корнейчука в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В 16:48 поступило сообщение о пожаре на улице Корнейчука, дом 37А. Происходило возгорание гаражей на площади 100 квадратных метров.

«Подразделения приступили к ликвидации возгорания. Пострадал один человек, его осматривает наряд скорой помощи. На месте работают семь единиц техники и 23 человека личного состава», – говорится в сообщении.