РИАМО - 15 мар. В международном аэропорту «Внуково» с пятницы на капитальный ремонт закрыт паркинг №2, сообщается на сайте воздушной гавани.

«Уважаемые пассажиры и гости международного аэропорта «Внуково»! Обращаем ваше внимание на то, что с 15 марта 2019 года на капитальный ремонт закрыт паркинг №2», — говорится в сообщении.

На паркинге №1 действуют следующие тарифы: первые 15 минут первого часа — бесплатно, стоимость первого полного и неполного часа парковки — 500 рублей; второго и третьего полного и неполного часа парковки — 100 рублей; каждые полные и неполные сутки нахождения автотранспортного средства на территории платной парковки свыше трех часов — 750 рублей; парковочное место в закрытом боксе — 1 тысяча рублей за каждые полные и неполные сутки; восстановление парковочного билета (в случае утраты или порчи) – 1,5 тысячи рублей.