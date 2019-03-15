РИАМО - 15 мар. Тетя девочки, брошенной в столичной квартире, изъявила желание забрать ее в свою семью, решение о дальнейшей судьбе ребенка будет приниматься органами опеки и попечительства после принятия процессуальных решений правоохранительными органами, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице девочку, которую родная мать оставила на несколько дней без присмотра в захламленной квартире. Благодаря усилиям специалистов ребенок активно идет на поправку.

«По сравнению с первой нашей встречей – ее и не узнать. Девочка открыта к общению, легко идет на контакт, очень эмоциональный и теплый ребенок. Видно, что не всегда понимает, что ее просят сделать, но она очень старается», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что специалисты дают хорошие прогнозы по восстановлению и развитию девочки.

«Много людей предлагают свою помощь, поддержку, есть обращения с вопросами об усыновлении ребенка», — отметила Кузнецова.

Удалось найти родственницу ребенка – ее тетю, которая захотела забрать ребенка к себе в семью. Решение о дальнейшей судьбе девочки будет приниматься органами опеки и попечительства после принятия процессуальных решений правоохранительными органами.

«Сейчас необходимо дождаться результатов следствия и не делать преждевременных выводов. Безусловно решение будет приниматься уполномоченными органами. Главное, чтобы рядом оказался человек, который будет о ней заботиться, любить ее и чувствовать, что с ней происходит. И тогда под руководством специалистов, которые уже сейчас дают неплохие прогнозы, у малышки обязательно будет все хорошо», – подчеркнула омбудсмен.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствовали социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав.

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