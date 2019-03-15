РИАМО - 15 мар. На Всероссийском совещании по капремонту общего имущества многоквартирных домов «Капремонт Upgrade v.2.0» Подмосковье признали лучшим регионом по эффективности реализации самой масштабной региональной программы капремонта, говорится в сообщении пресс-службы МинЖКХ Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Общероссийском совещании принимает участие делегация министерства ЖКХ Подмосковья. В рамках мероприятия подведены итоги работы фондов капремонта за 2018 год. Участники обсудили актуальные вопросы реализации региональных программ капитального ремонта, в том числе лучшие региональные практики организации систем капитального ремонта и иные приоритетные направления стратегического развития ЖКХ.

«На совещании Московская область была признана лучшим регионом по эффективности реализации самой масштабной региональной программы капитального ремонта. Кроме этого, по итогам совещания было объявлено, что Московская область также вошла в топ-10 регионов по темпам реализации программы капремонта, эффективности использования денежных средств и собираемости взносов», — говорится в сообщении.

По оценке Минстроя РФ, Московская область обладает самым высоким рейтингом безопасности показателей обеспечения программы и краткосрочных обязательств.

«Подмосковье заслуженно признано лучшим регионом в России по эффективности реализации самой масштабной региональной программы капремонта, так как в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Всего за несколько лет за счет средств, собранных фондом капитального ремонта Московской области, выполнено почти 27% программы, что составляет более 11,9 тысячи многоквартирных домов», — отметил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что программа капитального ремонта Московской области стартовала с 2014 года, рассчитана на 35 лет до 2049 года. В ее рамках капитально ремонтируют фасады, кровли, инженерные системы, подвальные помещения, фундаменты, устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняют устаревшее лифтовое оборудование.

«Программа капремонта Подмосковья является самой большой в Российской Федерации. Но, самое главное, на территории Московской области реализуется активная политика вовлечения общественных организаций и жителей во все процессы жилищно-коммунальной отрасли, реализация программы капитального ремонта не исключение», — отметил Хромушин.

Подмосковье одним из первых в РФ еще в 2016 году ввело правило «трех ключей» при приемке работы по капитальному ремонту МКД: согласно установленным правилам, работы по объектам не принимаются без подписи на актах собственников жилья, представителей ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта» и областного оператора капитального ремонта МКД.

Кроме этого, Московская область стала первым регионом, которая перешла на новый регламент приемки работ и ввод в эксплуатацию лифтового оборудования с участием представителей Ростехнадзора. На сегодняшний день заменено более 9 тысяч лифтов более чем в 3 тысячах домов.

С 2016 года в рамках программы капитального ремонта в Московской области начались работы по ремонту систем газоснабжения. Данное направление имеет важнейшую цель – создание безопасных и комфортных условий для проживания собственников. В 2018 году фондом капремонта заменены системы газоснабжения в 126 домах, на 2019 год запланировано провести замену систем уже в 525 многоквартирных домах.

Ранее Подмосковье заняло третье место в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации региональных программ капитального ремонта в 2018 году.