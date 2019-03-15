РИАМО - 15 мар. На Всероссийском совещании по капремонту общего имущества многоквартирных домов «Капремонт Upgrade v.2.0» Подмосковье признали лучшим регионом по эффективности реализации самой масштабной региональной программы капремонта, говорится в сообщении пресс-службы МинЖКХ Московской области.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Общероссийском совещании принимает участие делегация министерства ЖКХ Подмосковья. В рамках мероприятия подведены итоги работы фондов капремонта за 2018 год. Участники обсудили актуальные вопросы реализации региональных программ капитального ремонта, в том числе лучшие региональные практики организации систем капитального ремонта и иные приоритетные направления стратегического развития ЖКХ.
По оценке Минстроя РФ, Московская область обладает самым высоким рейтингом безопасности показателей обеспечения программы и краткосрочных обязательств.
«Подмосковье заслуженно признано лучшим регионом в России по эффективности реализации самой масштабной региональной программы капремонта, так как в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Всего за несколько лет за счет средств, собранных фондом капитального ремонта Московской области, выполнено почти 27% программы, что составляет более 11,9 тысячи многоквартирных домов», — отметил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
Он напомнил, что программа капитального ремонта Московской области стартовала с 2014 года, рассчитана на 35 лет до 2049 года. В ее рамках капитально ремонтируют фасады, кровли, инженерные системы, подвальные помещения, фундаменты, устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняют устаревшее лифтовое оборудование.
Подмосковье одним из первых в РФ еще в 2016 году ввело правило «трех ключей» при приемке работы по капитальному ремонту МКД: согласно установленным правилам, работы по объектам не принимаются без подписи на актах собственников жилья, представителей ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта» и областного оператора капитального ремонта МКД.
Кроме этого, Московская область стала первым регионом, которая перешла на новый регламент приемки работ и ввод в эксплуатацию лифтового оборудования с участием представителей Ростехнадзора. На сегодняшний день заменено более 9 тысяч лифтов более чем в 3 тысячах домов.
С 2016 года в рамках программы капитального ремонта в Московской области начались работы по ремонту систем газоснабжения. Данное направление имеет важнейшую цель – создание безопасных и комфортных условий для проживания собственников. В 2018 году фондом капремонта заменены системы газоснабжения в 126 домах, на 2019 год запланировано провести замену систем уже в 525 многоквартирных домах.
Ранее Подмосковье заняло третье место в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации региональных программ капитального ремонта в 2018 году.
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