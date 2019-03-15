РИАМО – 15 мар. В подмосковном Дзержинском стартовала процедура предварительного голосования для последующего отбора кандидатов для участия на выборах в городской совет депутатов, сообщил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Парламентарий встретился с депутатами-единороссами в администрации городского округа. Основной темой диалога стала подготовка к предстоящему предварительному голосованию.

«Если вы хотите участвовать в выборах от «Единой России», то нужно доказать, что пользуетесь доверием жителей. Пройдите сито предварительного голосования, покажите, что ответственны и открыты, знаете проблемы и умеете их решать. Тогда на предстоящих выборах получите поддержку партии», – сказал Жук.

Секретарь исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Герман Булгаков рассказал о старте кампании и пояснил, какие документы необходимо предоставить в оргкомитет для участия в процедуре предварительного голосования. После сдачи документов и регистрации участники могут приступать к агитационной работе и встречам с жителями.

Предварительное голосование по отбору кандидатов для последующего участия в избирательной кампании по выборам депутатов городского совета Дзержинского пройдет 26 мая. Выборы депутатов состоятся осенью 2019 года.