РИАМО - 15 мар. Центральная пригородная пассажирская компания организует экскурсионную поездку для пассажиров старшего возраста «Чудеса святой Лавры. Сергиев Посад» 28 марта, сообщается на сайте ЦППК.

«Путешествие начнется в 8:45 на Ярославском вокзале. Здесь участников поездки встретит гид, который будет сопровождать группу на протяжении всего дня. До Сергиева Посада путешественники доедут на комфортабельном экспрессе ЦППК. В пути можно будет прослушать один из бесплатных аудиогидов компании», — говорится в сообщении.

По прибытии в Сергиев Посад участников ждет обзорная экскурсия по историческому центру города.

После этого туристы отправятся в Троице-Сергиеву Лавру. Здесь участники поездки увидят, где Андрей Рублев написал свою знаменитую икону «Троица», узнают, почему Иван Грозный приказал построить на территории монастыря Успенский собор и почему именно в Лавре скрывался во время стрелецкого бунта юный Петр I.

«После обеда группа отправится в музейно-выставочный комплекс «Конный двор». В музее собраны монастырские книги, царская одежда, домашняя утварь крестьян. Отдельная экспозиция посвящена основателю ряда Свято-Троицкого монастыря Сергию Радонежскому», — добавляется в сообщении.

В Москву группа вернется в 17:11.