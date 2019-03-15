РИАМО – 15 мар. Жители регионов России определят самые важные задачи национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках всероссийского опроса, который проводится на сайте bkdrf.ru, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Жителям субъектов России предложено определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры регионов, которые отражены в целевых показателях национального проекта. Например, отремонтированные дороги или снижение загруженности участков региональных, федеральных трасс; повышение безопасности дорожного движения или технологическое развитие отрасли. Оценка значимости производится по десятибалльной шкале», - говорится в материале.

Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке.

Первые итоги опроса будут подведены 15 апреля, голосование планируется проводить неоднократно в течение 2019 года. Полученные данные будут способствовать выстраиванию более эффективной работы региональных проектных офисов и разработке мер по улучшению программ дорожной деятельности субъектов РФ.

В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах России. Финансирование масштабной дорожной кампании будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов. Одним из главных итогов реализации проекта должно стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85% и более 50% соответственно, что подразумевает обеспечение ровности и ликвидацию дефектов на покрытии данных дорог.

Кроме того, реализация национального проекта предполагает 10-процентное уменьшение протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки. Это будет способствовать сокращению числа транспортных заторов и времени в пути для водителей при передвижении по таким трассам.

«Другая важная задача – повышение безопасности дорожного движения. Планируется, что за счет в том числе обустройства дорог - установки светофорных объектов, ограждения, а также камер фотовидеофиксации и других мероприятий - удастся вдвое сократить количество мест концентрации ДТП. Также результатом реализации нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза», - добавляется в материале.

Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования эффективных технологий и материалов. Предусмотрено создание реестра наилучших таких решений для отрасли. В рамках нацпроекта доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в регионах, предусматривающих их использование, должна увеличиться до 80%.