РИАМО - 15 мар. Первый рейс авиакомпании Myway Airlines из Тбилиси в Жуковский и обратно состоится 26 апреля, самолеты будут вылетать по данному маршруту по вторникам, пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении пресс-службы АО «Рампорт Аэро».

«Международный аэропорт «Жуковский» и авиакомпания Myway Airlines объявляют о начале партнерства и предстоящем открытии регулярного авиасообщения по маршруту Тбилиси – Жуковский - Тбилиси. Первый рейс из столицы Грузии в Жуковский состоится 26 апреля 2019 года», - говорится в сообщении.

В рамках летнего расписания Myway Airlines будет выполнять рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям. А с 1 июля частота полетов возрастет –будет добавлен понедельник.

«Мы <…> постараемся предоставить авиакомпании все возможности для эффективного развития маршрута. <…> Имеющийся у нас опыт показывает, что пассажиропоток на линии между Россией и Грузией активно развивается. Появление в нашем аэропорте второго работающего на данном направлении авиаперевозчика позволит обеспечить пассажирам больший выбор возможностей для путешествия», - отметил гендиректор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила.

Линия обслуживается лайнерами Boeing 737-800. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании и онлайн-платформах.

Международный аэропорт «Жуковский» располагается на юго-востоке Московской области. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 1,61 миллиона пассажиров.