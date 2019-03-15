РИАМО - 15 мар. Управление Роспотребнадзора по Московской области в Мытищах проведет день открытых дверей для выпускников школ, которые собираются поступать в Первый МГМУ имени Сеченова или в Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова, сообщается на сайте ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» сообщает о проведении 28 марта 2019 года в 15:00 дня открытых дверей на тему «Привлечение выпускников средних учебных заведений 2019 года на целевое поступление на медико-профилактический факультет <…> с дальнейшим трудоустройством в учреждениях Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Мероприятие проводится для абитуриентов ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова».

Медико-профилактический факультет готовит квалифицированных специалистов для работы в области профилактической медицины – гигиенистов, эпидемиологов, бактериологов. Главными критериями отбора служат баллы ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку.

День открытых дверей будет проходить в актовом зале управления Роспотребнадзора по Московской области по адресу: Мытищи, улица Семашко, дом 2.