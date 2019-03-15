РИАМО - 15 мар. В Подмосковье спасатели и добровольцы активно ведут разъяснительную работу с населением в части соблюдения правил пожарной безопасности, с начала года проведено порядка 150 тысяч таких бесед, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Ежедневно в профилактических мероприятиях задействовано более 1,2 тысячи спасателей. В данной работе задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, «Мособлпожспаса», «Россоюзспаса» и других добровольных спасательных отрядов.

«Профилактические беседы проводятся в частном жилом секторе, СНТ, в многоквартирных жилых домах. В ходе обходов сотрудники надзорных органов проводят инструктажи, разъясняют основы пожарной безопасности», - уточняется в материале.

Спасатели рассказывают местным жителям о правилах содержания территории, соблюдении требований пожарной безопасности в быту, о важности оборудования жилых помещений, частных строений автономными дымовыми пожарными извещателями и первичными средствами пожаротушения.

Помимо темы пожарной безопасности жителям рассказывают о правилах поведения во время весеннего паводка. В первую очередь такая работа проводится в населенных пунктах, которые входят в зону возможного подтопления при неблагоприятном развитии паводковой ситуации.

Также напоминают базовые правила пожарной безопасности во время отопительного периода.

«При печном отоплении необходимо регулярно и своевременно очищать дымоход и печь от сажи, нельзя допускать образования трещин, запрещается рядом с печью размещать легковоспламеняющиеся материалы и мебель. Ни в коем случае не используйте самодельные и частично неисправные электрические отопительные приборы», - уточняется в сообщении.

Также нельзя оставлять печь и электроприборы во время топки без присмотра или под присмотром маленьких детей. В случае, если пожара не удалось избежать, необходимо незамедлительно звонить на единый номер спасения Московской области «112» (звонок можно осуществить как с мобильного, так и со стационарного телефона).