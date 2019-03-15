РИАМО - 15 мар. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям оштрафовало гражданина за то, что тот допустил зарастание своего сельхозучастка в Можайском округе борщевиком и другими сорняками, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам проверки представленных администрацией Можайского городского округа материалов Россельхознадзор выявил нарушения требований земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 2 гектара. Участок принадлежит на праве долевой собственности Н. С. Зацепину.

«В результате проверки управлением установлен факт зарастания земельного участка сорной растительностью (пижма, полынь обыкновенная, борщевик Сосновского). Участок по всей территории покрыт сухостоем травянистой растительности естественного происхождения вегетационного периода прошлых лет, высота которого превышает один метр. Признаков механической обработки почвы, сенокошения, выпаса скота и ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в ходе осмотра не установлено», - говорится в сообщении.

Согласно выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, право собственности на земельный участок было зарегистрировано в 2013 году. Срок, установленный законодательством для освоения земельного участка, истек.

«За выявленные нарушения управлением Н. С. Зацепин привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», - говорится в сообщении.