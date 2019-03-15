РИАМО – 15 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Жук поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дзержинский с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.
Семнадцатого марта в России отмечается День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
По его словам, именно поэтому трудиться в этой сфере могут только те, для кого любовь к работе и неравнодушие – не пустые слова.
Жук подчеркнул, что самоотдачу работников этой сферы подтверждают сухие цифры статистики. Например, по итогам 2018 года в рейтинге министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Московская область стала регионом-лидером по формированию комфортной городской среды. Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2018 году.
«И это лишь пара примеров, подтверждающих ваш профессионализм. Благодарю вас за труд! Желаю как можно меньше аварий и сбоев. Пусть все предприятия, за которые вы отвечаете, работают стабильно. Успехов, энергии, здоровья и благополучия», – заключил Жук.
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