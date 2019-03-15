РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. В подмосковных Люберцах мошенник звонил жителям, представлялся сотрудником ГИБДД и просил приехать за документами в отдел, сообщила в своем Instagram-аккаунте инспектор службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Светлана Сидорова.

«Внимание! Сегодня в несколько организаций позвонил мужчина, представился одним из руководителей ОГИБДД. Попросил приехать в отдел за документами и номер мобильного телефона. Это звонят хулиганы! Будьте бдительны», – написала Сидорова.

Она добавила, что приезжать никуда не надо и попросила не диктовать свой номер телефона мошеннику.