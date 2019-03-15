РИАМО - 15 мар. Малообеспеченным жителям Подмосковья выплатили материальную помощь на сумму 1,3 миллиона рублей на приобретение оборудования для приема сигнала в цифровом формате, регион попал во вторую волну поэтапного сокращения аналогового эфирного вещания, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«За материальной помощью для приобретения цифровых приставок обратились 363 малообеспеченных жителя Московской области, общая сумма выплат составила более 1,3 миллиона рублей», – сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Подмосковье в числе 20 регионов, которые попали во вторую волну поэтапного сокращения аналогового эфирного вещания обязательных общедоступных телеканалов в России. Этот переход включает три этапа, он начался в феврале и завершится в июне.

Сеть цифрового вещания включает бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах. Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

В Московской области малообеспеченным гражданам, приобретающим оборудование для приема сигнала в цифровом формате, предоставляется единовременная материальная помощь. Для ее предоставления необходимо обратиться в социальную защиту, а волонтеры и социальные работники помогут установить данную приставку для граждан пожилого возраста и инвалидов.