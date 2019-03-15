РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. В подмосковном Подольске 16 марта проведут благотворительный ужин, собранные на нем средства направят на лечение тяжелобольного ребенка Артема Пронина, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«В помощь маленькому подольчанину Пронину, страдающему лейкодистрофией головного мозга, ресторан «Фаворит» проводит благотворительный ужин 16 марта в 18:00 по адресу: Подольск, Варшавское шоссе, дом №1. Запланирована развлекательная программа, в которой примут участие автор-исполнитель Евгений Смирнов, артисты театра и кино, дуэт «Цыганская ночь», группа «Чук и Гек», детский танцевальный коллектив «Дети». Вечер проведут зажигательные ведущие из дуэта «АнтиТамада», – сказала организатор.

Цена входного билета составляет 1 тысяча рублей. Все вырученные средства пойдут на лечение ребенка. Забронировать место можно по телефону: 8 (903) 108-89-02.