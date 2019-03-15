РИАМО - 15 мар. Более 1,8 тысячи нарушений зимней уборки устранили крупные сетевые магазины за зимний период на территории Подмосковья, расчищены от снега тротуары и подъезды к торговым объектам, убрана наледь у входов, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.

«С начала зимы крупными сетевыми торговыми организациями «Агроторг», «Копейка» и «Дикси» устранено свыше 1,8 тысячи нарушений правил зимней уборки, зафиксированных инспекторами за данный временной промежуток», – сказал Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Сергей Бизяев.

Он подчеркнул, что по указанию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора расчищены от снега тротуары и подъезды к торговым объектам, убрана наледь у входов, а также расчищены от снега и сосулек кровли магазинов.

По его словам, торговые объекты устранили более 80% выявленных с начала первого весеннего месяца нарушений.

«Активнее всего устранялись нарушения на территории городских округов Красногорск, Балашиха, Королев, Химки и Одинцовский», – подчеркнул Бизяев.