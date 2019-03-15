РИАМО - 15 мар. Врачи оценивают состояние певицы Юлии Началовой, госпитализированной ранее в Москве, как стабильное, сообщает в пятницу ТАСС.

«Врачи сообщили семье Юли, что состояние их дочери стабильное, ухудшения здоровья нет. Мы продолжаем бороться. Юля действительно сильная девочка, и я верю, что она выдержит все это и победит», - сказала представитель артистки Анна Исаева.

Она также опровергла появившуюся в СМИ информацию, что состояние Началовой ухудшилось и певица находится при смерти.

Началова была госпитализирована 8 марта с высокой температурой и скачком уровня сахара в крови в одну из клиник Москвы. Чуть позже 38-летнюю исполнительницу перевели из больницы на западе Москвы в реанимацию клиники, которая находится в Северо-Западном округе, поскольку для дальнейшего лечения необходимы специалисты по эндокринологии.

Юлия Началова - российская певица и телеведущая. Известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Она также является ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».