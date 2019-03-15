На территории Московской области 9 древних кремлей. Некоторые из них прекрасно сохранились до наших дней – например, крепостные стены и сторожевые башни Зарайского кремля, которые в 16 веке сдерживали набеги крымских татар. Другим повезло меньше - об их былом величии напоминают лишь земляные валы по периметру. Где располагаются подмосковные кремли, какими особенностями обладает каждый из них и что за святыни в них хранятся, смотрите в инфографике РИАМО.