РИАМО - 15 мар. Руководитель администрации Воскресенского района Подмосковья Виталий Чехов выступил перед общественностью с отчетом об итогах работы в 2018 году и планах на ближайшие годы, так, строительство Афанасьевского моста планируют начать в мае, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Среди приоритетов - развитие экономики, реализация социально значимых инициатив, повышение качества уровня жизни воскресенцев», — сказал Чехов.

Инвестиционная база района в минувшем году составила 18 проектов. Началось строительство крупного тепличного хозяйства холдинга «ЭКО-культура». На первом этапе в район будет привлечено более 10 миллиардов рублей, что позволит открыть 500 рабочих мест, а в перспективе - 1077.

Большое внимание уделяется развитию социальной сферы. Так, в 2018-м году начато строительство здания ДШИ «Элегия» на 600 мест. Объект позволит открыть новые направления подготовки детей, проводить концерты в современном и вместительном зале. Окончание строительства - 2019 год.

Также продолжается возведение еще одного объекта культуры – ДК в поселке имени Цюрупы, на который также есть запрос населения.

В своем выступлении Чехов уделил особое внимание развитию транспортной инфраструктуры Воскресенского района. Благодаря содействию губернатора региона Андрея Воробьева завершена подготовка строительства Афанасьевского моста через Москву-реку. Начало работ запланировано на май.