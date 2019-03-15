РИАМО - 15 мар. Столичная полиция проводит проверку по факту обнаружения раненного ножом мужчины на остановке в центре Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Он уточнил, что информация об инциденте поступила в полицию 13 марта. Раненный мужчина находился по адресу: Театральная площадь, дом 1.

«Прибывшие полицейские обнаружили на остановке общественного транспорта мужчину 1988 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения. С его слов, ножевое ранение ему нанесла ранее знакомая ему девушка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время по факту инцидента проводится проверка.