РИАМО - 15 мар. Площадь музея имени Андрея Рублева в Москве увеличится в несколько раз, если переедет в усадьбу Хрящевых-Шелапутиных из Спасо-Андроникова монастыря, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы РПЦ.

Ранее некоторые СМИ писали, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать Русской православной церкви здания Спасо-Андроникова монастыря в столице, где находится Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

«Пока есть какие-то предположения, что, возможно, музей Рублева переедет в усадьбу Хрящевых-Шелапутиных, которая находится рядом с монастырем», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в случае переезда музея имени Рублева в усадьбу Хрящевых-Шелапутиных его площадь увеличится в несколько раз.