РИАМО - 15 мар. Американская компания Tesla представила новый семиместный электрический внедорожник Model Y в Лос-Анджелесе, сообщает kp.ru.

Презентация машины прошла на площадке специального мероприятия в LA Design Studio в Лос-Анджелесе. О характеристиках электрокара рассказал глава Tesla Илон Маск.

«По его словам, новая модель Tesla наделена функциональностью спортивно-улитарного автомобиля (SUV), который способен ездить так же, как настоящий спорткар. При этом она является самой безопасной машиной такого типа. Внешне же Model Y почти ничем не отличается от своего предшественника - Model 3. Даже дизайн салона не сильно не изменился», - говорится в сообщении.

Новые электрические внедорожники поступят в продажу в 2020 году. Их стоимость будет от 39 до 60 тысяч долларов в зависимости от модификации автомобиля. При этом разные версии электрокара будут выпускаться в разных уголках мира. Новая машина в полной комплектации сможет максимально разогнаться до 240 километров в час, проехать без подзарядки она сможет максимально 482 километра.