РИАМО - 15 мар. В подмосковном Долгопрудном проводят доследственную проверку по информации СМИ о падении кирпича с крыши дома на голову шестилетней девочке, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Из сообщения средств массовой информации следует, что инцидент произошел 6 марта 2019 года возле одного из дошкольных учреждений города Долгопрудный, когда девочка с родителями находилась на улице. СМИ сообщают, что кирпич, предположительно, отвалился от фасада жилого многоквартирного дома. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы, где после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой», – говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.