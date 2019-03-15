РИАМО - 15 мар. В январе в стационаре центральной районной больницы в Балашихе начал работать новый компьютерный томограф, на данный момент на нем выполнено свыше 600 исследований не только пациентам стационара, но и больным, направленным из поликлиник, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева, компьютерная томография прочно заняла свою нишу в диагностике самых разных болезней – прежде всего, онкологических заболеваний, болезней легких, костей, органов живота, внутреннего уха и других.

«Компьютерная томография позволяет обнаружить на ранней стадии различные заболевания. Например, в числе выявленных или подтвержденных благодаря новому КТ в Балашихе болезней – более 80 случаев онкологии. Своевременное обнаружение злокачественных новообразований позволяет успешно бороться с этой болезнью», – добавил Матвеев.



На закупку нового медицинского оборудования в учреждения здравоохранения Подмосковья в 2019 году направлено почти 9 миллиардов рублей.