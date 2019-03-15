РИАМО - 15 мар. Три земельных участка под строительство спортивных центров в районах Бирюлево Восточное, Теплый стан и поселении Сосенское выставлены на городские аукционы, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Выставленные на аукционы земельные участки имеют разные технико-экономические показатели, и заинтересованные в развитии фитнес-индустрии инвесторы смогут найти для себя оптимально подходящие условия. Торговые сессии пройдут 21 и 28 марта 2019 года», – сказал руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Например, самый компактный спортивный объект – площадью до 2,3 тысячи квадратных метров – предлагается построить на Теплом стане с максимальным сроком строительства до 2,8 лет. Самый крупный объект – 8 тысяч квадратных метров – можно построить в Бирюлево-Восточное. В Новомосковском административном округе на аукцион по аренде выставлен лот общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Объект находится рядом с территорией жилого комплекса.

«По данным экспертного сообщества, рынок фитнес-индустрии в Москве продолжит активно развиваться, этот факт позволяет предположить, что предстоящие торги пройдут при активной конкуренции», – отметил Дегтев.

По данным аналитической группы РБК «Исследования рынков», на Москву приходится 47% российского рынка фитнес-услуг. В городе функционируют более 1,8 тысячи фитнес-объектов. В целом, объем столичного рынка фитнес-услуг составляет 55,5 миллиардов рублей.