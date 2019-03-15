РИАМО – 15 мар. Международный авиасалон МАКС пройдет в 2019 году в подмосковном Жукковском, информацию об его отмене опровергли в кабмине РФ , сообщает РИА Новости.

«В кабмине РФ опровергли информацию об отмене международного авиасалона МАКС: он состоится в 2019 году», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что федеральные власти отказались от проведения международного авиасалона МАКС в 2019 году. Такой вывод сделали на основании опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева. В обнародованном документе внесены изменения в список международных выставок продукции военного назначения на 2019 год. На пятой позиции списка, согласно документу, теперь значится международный военно-морской салон «МВМС-2019», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. В предыдущей версии списка на пятой позиции находился международный авиационно-космический салон «МАКС».

Проведение авиасалона МАКС в этом году запланировано с 27 августа по 1 сентября на аэродроме «Раменское» в Жуковском.